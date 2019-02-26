Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 февраля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,138 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,145 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,426 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,433 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 (не изменился).