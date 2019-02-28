Совбез ООН намерен через два года прекратить все войны в Африке

Совет Безопасности ООН единогласно принял в среду, 27 февраля, резолюцию, призывающую к прекращению всех войн в Африке к 2020 году.

Совбез выразил поддержку всем инициативам, нацеленным найти "африканское решение африканским проблемам". Вместе с тем в резолюции указывается на необходимость международного сотрудничества и партнерства, для того, чтобы ускорить реализацию этой цели.

15 членов Совета Безопасности призвали Организацию Объединенных Наций и Африканский союз усилить кооперацию на всех фазах действий по преодолению конфликтов. При этом отмечается, что задача по превращению Африки в континент без конфликтов лежит прежде всего на самом Африканском союзе, его членах и политических структурах, включая гражданское общество.

Представленный в 2018 году проект резолюции, предусматривающий софинансирование со стороны ООН усилий африканских стран по достижению мира на континенте, однако, принят не был. "Он похоронен", - заявил, по сообщению агентства AFP высокопоставленный дипломат в ООН.

В настоящее время в ряде стран Африки - Южном Судане, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской республике и Мали - действуют миротворческие миссии ООН.

В своей резолюции ООН обязала 55 членов Африканского союза создать ответственные правительства для усиления демократических институтов, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека. Они должны стать основой для долгосрочного мира и стабильности, подчеркивается в документе.