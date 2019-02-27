Париж и Берлин не будут пересматривать соглашение по Brexit

Париж и Берлин едины во мнении о том, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрено, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон, открывая встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Париже.

"По вопросу Brexit наши мнения полностью сходятся. Соглашение по выходу (Великобритании) не может быть пересмотрено. Если британцам нужно дополнительное время - мы можем изучить вопрос о продлении сроков, если оно будет оправдано новым выбором британского народа", - сказал французский лидер.

Вместе с тем, Макрон отметил, что "ни в коем случае нельзя принять решение о продлении без ясных перспектив, которые оно принесет".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник предложила парламенту провести голосование по предложению правительства об условиях Brexit 12 марта. Если документ будет снова отвергнут, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без "сделки" 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе.