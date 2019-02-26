В Венесуэле во время интервью с Мадуро задержаны иностранные журналисты

Венесуэльские власти в понедельник, 25 февраля, задержали съемочную группу испаноязычной американской телекомпании Univision во главе с Хорхе Рамосом.

Это произошло в ходе интервью с главой Венесуэлы Николасом Мадуро во дворце Мирафлорес в Каракасе. По словам представителей телекомпании, причиной стали "неудобные вопросы" и видеозапись из Венесуэлы, которую журналисты показали Мадуро.

"Эти кадры привели к тому, что Мадуро прервал интервью, приказал задержать команду Univision и конфисковать их оборудование", - сообщила телекомпания в своем микроблоге Twitter.

На видеозаписи изображены люди, достающие остатки еды из мусорного контейнера.

Позднее шестерых членов съемочной группы освободили и 26 февраля депортируют из страны, добавили представители Univision. Впредь правительство южноамериканского государства не станет "поддерживать дешевые шоу", заявил венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес.

Массовые акции протеста в Венесуэле начались 22 января после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая ФРГ, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.

23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Пытаясь предотвратить ее доставку, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.