В Балтийское море вошел эсминец США с крылатыми ракетами "Томагавк"

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает "Звезда".

Отмечается, что корабль миновал пролив Большой Бельт и сейчас идет вдоль германского побережья.

USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

Накануне в морской торговый порт Одессы вошел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". В командовании Шестого флота ВМС США рассказали, что корабль проводит "операции по обеспечению безопасности на море".