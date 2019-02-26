Последнее обновление: 26.02.2019 16:00

В Балтийское море вошел эсминец США с крылатыми ракетами "Томагавк"

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает "Звезда".

Отмечается, что корабль миновал пролив Большой Бельт и сейчас идет вдоль германского побережья.

USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

Накануне в морской торговый порт Одессы вошел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". В командовании Шестого флота ВМС США рассказали, что корабль проводит "операции по обеспечению безопасности на море".

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