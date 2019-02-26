Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в выборах в стране, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

"Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.