Последнее обновление: 25.02.2019 17:41

Правительство Казахстана возглавил Аскар Мамин

Кабинет министров Казахстана возглавил Аскар Мамин, который ранее был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра республики, соответствующий указ в понедельник подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Глава государства подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы президента в Twitter.

Мамину 53 года, в разное время он был министром транспорта и коммуникаций республики, акимом (мэром) Астаны, возглавлял национальную компанию "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"). С сентября 2016 года Мамин занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана, а 21 февраля 2019 года, после отставки правительства, на него были временно возложены обязанности главы кабинета министров.

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