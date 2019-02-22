Венесуэла перекрывает границу с Бразилией

В споре вокруг запланированных поставок гуманитарной помощи из США Венесуэла закрывает границу с Бразилией.

Глава страны Николас Мадуро объявил в четверг, 21 февраля, после встречи с руководителями вооруженных сил, что граница будет полностью перекрыта, начиная с 20.00 того же дня по местному времени.

Таким образом власти страны намерены воспрепятствовать поставкам в страну американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция. С этой целью уже ранее была закрыта граница с Колумбией; пограничные переходы были заблокированы контейнерами, поставленными поперек дорог.

Лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, председатель парламента Хуан Гуайдо предъявил правительству ультиматум до субботы, 23 февраля, требуя пропустить в Венесуэлу тонны медикаментов и продовольствия, собранных преимущественно Соединенными Штатами.

Мадуро категорически отказывается принять помощь от США, считая, что это повод и отвлекающий маневр, чтобы подготовить почву для военного вторжения.