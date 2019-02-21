Последнее обновление: 21.02.2019 17:02

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в указе.

Согласно документу, члены нынешнего правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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