Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в указе.

Согласно документу, члены нынешнего правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.