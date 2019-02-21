Американскому финансисту Калви в России предъявлены обвинения

Следственный комитет РФ (СК) предъявил официальные обвинения основателю инвестиционной компании Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви. Об этом сообщил в четверг, 21 февраля, адвокат Дмитрий Клеточкин, представляющий интересы Калви.

Обвинения вынесены по статье "мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

Следствие подозревает Майкла Калви и еще пятерых человек в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.