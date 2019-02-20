Путин грозит развернуть ракеты, которые могут достичь США

Президент России Владимир Путин сказал, что если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, то Москва развернет вооружения, которые могут достигнуть территории возможного принятия решений об ударе по России.

“Скажу уже сегодня, прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь”, - сказал Путин, заговорив о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности под конец своего ежегодного послания российскому парламенту.

“Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов”, - произнес российский президент под аплодисменты высокопоставленных чиновников и парламентариев.

Российский президент сказал, что Россия не является угрозой США и миру, а все ее действия носят оборонительный характер и являются ответом на недружественную политику Вашингтона в отношении Москвы в последние годы.

США в начале февраля официально объявили, что выйдут из знакового договора о ракетах средней и меньшей дальности в течение шести месяцев, если Россия не прекратит нарушать соглашения о контроле над вооружениями.

Путин повторил, что Россия не допускает нарушений, а США сами нарушают договор.

“Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных, еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу”, - сказал Путин.

Россия в начале февраля приостановила действие договора о ракетах средней и меньшей дальности.

“Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе”, - сказал Путин, добавив, что может это сделать в ответ на аналогичные действия США, которые, по его словам, “имеют такие планы”.

“У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить от 10 до 12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае, мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия”, - сказал он.

Путин повторил, что Россия не хочет конфронтации с США и готова к переговорам о разоружении, “но стучаться в закрытую дверь больше не будет”, призвав американскую политическую элиту помнить о скорости и дальности российских ракет.