Американский эсминец Donald Cook зайдет в порт Одессы

Американский эсминец Donald Cook, который снова вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками, прибудет в Одессу. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на ВМС США.

«Прибытие корабля в Черное море, которое станет в этом году его вторым визитом, состоится на фоне эскалации напряженности и насилия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими силами. Украинский флот проводит учения в ожидании атаки в открытом море со стороны России, особенно в районе украинского порта Мариуполь, где Россия захватила и бросила и удерживает 24 моряков с трех украинских судов в конце прошлого года», - говорится в сообщении.

Как сообщил командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго, Donald Cook зайдет в порт Одессы.

«Весь этот эпизод в Азовском море был для меня очень тягостным», - заявил адмирал Фогго во время разговора с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные.

В конце ноября российские военные открыли огонь по украинским военным кораблям, пытавшимся пройти через Керченский пролив, украинские моряки были арестованы.

«Мы проявляем солидарность», - заявил Фогго, комментируя переброску эсминца Donald Cook в регион с военно-морской базы Рота в Испании.

Фогго осудил действия российской власти, которая бросила в тюрьму 24-х украинских моряков по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

«Это не дает мне покоя, - заявил Фогго журналистам. - Это украинские моряки, офицеры и командиры. Они не преступники, а им предъявлено обвинение по уголовному кодексу. Они должны получить защиту согласно Женевской конвенции, вот почему США и другие страны НАТО вмешиваются в ситуацию и требуют освободить их немедленно, но Россия по-прежнему держит их. Это совершенно неправильно, и это не то поведение, на которое можно ожидать от великой державы, каковой хочет быть Россия».

Совместные американо-украинские учения было запланировано параллельно с переговорами в ЕС о введении новых санкций против россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе, заявил европейский дипломат.

Ранее командование Шестого флота США сообщило, что ракетный эсминец типа "Арле Берк" USS Donald Cook (DDG-75) начал 19 февраля проход через пролив Дарданеллы в северном направлении на пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению морской безопасности и укрепления региональной морской стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Кроме того, в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО - плавбаза военно-морских сил ФРГ Werra и турецкий тральщик Akcakoca.

Как сообщалось, в этом году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, в частности, визит кораблей НАТО в Одессу.