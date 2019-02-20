Ford в этом году закроет в Бразилии свой старейший завод

Американский автомобилестроительный концерн Ford Motor Co. сообщил о намерении закрыть свой старейший завод в Бразилии и выйти из бизнеса по продаже тяжелых пикапов в Южной Америке.

Закрытие завода состоится до конца года и приведет к увольнению порядка 2,7 тыс. сотрудников, говорится в сообщении компании. Эта мера приведет к списаниям в размере $460 млн, которые будут учтены в доналоговой прибыли в текущем году.

Завод в Сан-Бернарду ду Кампу работает с 1967 года. Здесь производятся тяжелые пикапы F-4000 и А-350, а также малолитражные автомобили Ford Fiesta, спрос на которые в Южной Америке снижается.

Реорганизация бразильского бизнеса проводится в рамках масштабных изменений в глобальном бизнесе Ford, о которых компания сообщила ранее и на которые уже запланировала списания на сумму $11 млрд.

Акции Ford подорожали во вторник на 3,4%. С начала года капитализация компании выросла на 15%, до $34 млрд.