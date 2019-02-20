Китай призвал США уважать его право на развитие и процветание

Соединенные Штаты должны уважать право Китая на развитие и процветание, сказал министр иностранных дел КНР Ван И находящейся с визитом американской делегации, повторив, что Пекин еще шире откроет двери страны для внешнего мира.

Две крупнейшие экономики мира на этой неделе начали очередной раунд торговых переговоров, направленных на урегулирование ожесточенного спора, в ходе которого стороны ввели пошлины на товары друг друга.

США обвиняют Китай в несправедливых торговых практиках, в том числе в принудительной передаче технологий. Пекин отрицает обвинения.

Уважение и сотрудничество станет правильным выбором для обеих стран, и это то, что надеется увидеть международное сообщество, сказал Ван во время визита в Пекин во вторник американской делегации, состоящей из лидеров деловых кругов и бывших чиновников.

“Так же, как и у США, у Китая есть право на развитие, и у китайского народа тоже есть право на хорошую жизнь”, - приводит слова Вана министерство иностранных дел в среду.

“Американской стороне следует признать, что развитие Китая отвечает мировым интересам так же, как и развитие США. Только рассматривая развитие Китая как возможность для США, удастся решить некоторые проблемы, в том числе торговые и экономические”, - сказал Ван.

Реформы Китая и меры в целях открытия экономики соответствуют потребностям в области развития, и двери страны для внешнего мира откроются еще шире, добавил он, повторив предыдущие обещания правительства.

“Пока Китай и США активно идут навстречу друг другу, торговое и экономическое сотрудничество по-прежнему может играть роль балласта в китайско-американских отношениях”, - сказал он.

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что торговые переговоры с Китаем продвигаются хорошо, и намекнул, что готов продлить крайний срок заключения сделки, который истекает 1 марта.

Американские пошлины на китайскую продукцию стоимостью $200 миллиардов будут повышены с 10 до 25 процентов, если сторонам к 1 марта не удастся урегулировать торговые разногласия.