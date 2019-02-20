Последнее обновление: 20.02.2019 10:48

Сервис кибербезопасности Microsoft заработает в 12 странах ЕС

Корпорация Microsoft намерена расширить сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак, сообщает Reuters.

«Microsoft Corp в среду заявила, что предложит свой сервис кибербезопасности Account Guard для 12 новых рынков в Европе, включая Германию, Францию ​​и Испанию, чтобы закрыть пробелы в безопасности и защитить клиентов в политическом пространстве от взлома», - говорится в сообщении.

Недавно Microsoft обнаружила хакерские взломы, произошедшие с сентября по декабрь 2018 года. Атаки были нацелены на сотрудников совета по международным отношениям Института Аспена и Немецкого фонда Маршалла. В компании считают, что атаки, коснувшиеся 104 учетных записей сотрудников в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии, были произведены хакерской группой под названием Strontium.

Отмечается, что помимо Германии, Франции и Испании сервис Account Guard также будет доступен в Швеции, Дании, Нидерландах, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Португалии и Словакии.

Как отмечает издание, в преддверии выборов в Европарламент в мае немецкие чиновники пытаются укрепить свою кибербезопасность.

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