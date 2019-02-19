Последнее обновление: 19.02.2019 16:16

Порошенко подписал закон, закрепляющий курс на вступление в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Сегодня мы не собираемся оглядываться на Россию. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, куда нам двигаться дальше. Мы идем своим путем и сами принимаем решение, как обеспечить собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.

Президент заявил, что свою стратегическую миссию видит в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, и пообещал не позднее 2023 подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Этим документом вносятся изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

В то же время из положений Конституции исключается пункт, предусматривающий использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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