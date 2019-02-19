Китай в 2018 году посетили 30,5 миллиона иностранных туристов

Министерство культуры и туризма КНР сообщило о том, что в 2018 году иностранные туристы побывали в Китае 30,54 миллионов раз. По сравнению с 2017 годом количество визитов зарубежных путешественников в Поднебесную выросло на 4,7%.

Ещё около 13 миллионов иностранцев посетили КНР в 2018 году для работы, деловых поездок, научных обменов, участия в выставках и семинарах и с другими целями.

С остановкой как минимум на одну ночь было совершено 23,64 миллиона поездок, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Во время поездок в КНР иностранные туристы потратили в общей сложности 73,1 миллиарда долларов (рост 5,1% в годовом выражении). В десятку лидеров по турпотоку в Китай в 2018 году вошли Малайзия, Сингапур, США, Южная Корея, Япония и другие страны.

В настоящее время КНР предлагает иностранным туристам 24-часовой безвизовый транзит. Одновременно с этим граждане 53 стран могут находиться без визы в течение 144 часов в крупнейших городах и культурно-экономических центрах КНР, таких как Пекин, Шанхай, Куньмин, Сямэнь, Нанкин, Циндао, Чэнду, Шицзячжуан и Шэньян.

В мае 2018 года самая южная островная провинция Китая, Хайнань расширила число стран, граждане которых могут находиться на острове без визы до 59. Индивидуальные туристы и члены туристических групп могут оставаться в провинции без визы до 30 дней с возможностью продления пребывания.

В туризме и смежных сферах в 2018 году было занято почти 80 миллионов человек. Общие доходы индустрии туризма Китая в минувшем году составили 5,97 триллионов юаней (около 857 миллионов долларов) – рост в годовом выражении составил 10,5%.