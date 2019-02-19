Мадуро ожидает 300 тонн гуманитарной помощи из России

Венесуэла ожидает 300 тонн гуманитарной помощи из России, сообщил глава Венесуэлы Николас Мадуро в телеобращении к народу в понедельник.

Он сказал, что гуманитарные грузы, в том числе продовольствие и медикаменты, прибудут в страну уже 20 февраля.

По словам Мадуро, правительство в Каракасе "с достоинством оплатило" эти поставки. Товары будут доставлены в Венесуэлу "легально", добавил он, уточнив, что гуманитарная помощь предоставлена Россией, Китаем, Турцией, другими странами, а также ООН.

Одновременно Николас Мадуро вновь резко раскритиковал запланированные поставки гуманитарной помощи из США по просьбе самопровозглашенного временного президента Венесуээлы Хуана Гуайдо, назвав их "шоу" и "одурачиванием". Глава Венесуэлы возражает категорически против допуска американской помощи в страну, опасаясь, что Вашингтон использует эти поставки как прикрытие для вооруженной интервенции.

В Венесуэле, страдающей от глубокого экономического кризиса, продолжается борьба за власть между Мадуро и Гуайдо. Хуана Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы около 50 стран, в том числе США и Германия. В то же время Россия, Китай и другие государства по-прежнему считают легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Силовые структуры Венесуэлы тоже поддерживают Мадуро.