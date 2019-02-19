Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд из-за режима ЧС

Коалиция из 16 штатов США в понедельник, 18 февраля, подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"В День президентов (государственный праздник, отмечаемый в США ежегодно в каждый третий понедельник февраля. - Ред.) мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - цитирует генерального прокурора Калифорнии Ксавье Бесерра американское издание The Los Angeles Times. Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Ранее, 15 февраля, Трамп подписал указ о введении в стране режима ЧС, что может позволить ему в обход Конгресса США изыскать государственные средства, необходимые для быстрого возведения пограничной стены.

21 декабря 2018 года Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом, требовавшим выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Конгрессмены согласились ассигновать на эти цели лишь 1,4 млрд. Одобренные Конгрессом средства позволили бы профинансировать в этом году лишь четверть запланированной 322-километровой стены. В рамках режима ЧС Трамп теперь планирует собрать почти 8 млрд долларов.

22 декабря работа ряда федеральных учреждений в США была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. "Шатдаун" парализовал работу большинства государственных организаций, суммарно затронув около 800 тысяч госслужащих.

25 января Белый дом и Конгресс согласовали возобновление полноценного финансирования правительства на три недели - до 15 февраля, но согласовать выделение необходимой суммы на строительство стены так и не удалось.