Новая Зеландия проверит риски по использованию Huawei в сетях 5G

Служба безопасности правительственных коммуникаций Новой Зеландии осуществит независимую проверку в отношении рисков, связанных с использованием технологий китайской компании Huawei в сетях 5G. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Я ожидаю, что Служба безопасности правительственных коммуникаций будет применять наше законодательство и проведет собственные проверки безопасности (относительно Huawei — ред.)", - сказала она.

По словам Ардерн, несмотря на то, что страны, которые входят в разведывательного альянса Five Eyes ("Пять глаз") — Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, — обмениваются информацией, Веллингтон намерен провести собственную проверку рисков, связанных с использованием оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года новозеландская разведка запретила провайдеру по предоставлению телекоммуникационных услуг Spark использовать оборудование Huawei в сетях 5G. В Huawei не прокомментировали новость.