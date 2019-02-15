Последнее обновление: 15.02.2019 17:15

Трейдер Trafigura останавливает торговлю нефтью с Венесуэлой

Глобальный сырьевой трейдер Trafigura принял решение остановить торговлю нефтью с Венесуэлой из-за санкций США в отношении энергетического сектора страны, сообщил источник, напрямую знакомый с ситуацией.

Решение Trafigura ударит по Каракасу, поскольку между трейдером и венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA действует долгосрочное соглашение, в рамках которого базирующаяся в Швейцарии фирма поставляет Венесуэле нефтепродукты в обмен на нефть.

Вашингтон в январе ввел масштабные санкции против PDVSA в попытке лишить президента Николаса Мадуро одного из ключевых источников дохода после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

По словам источника, Trafigura прекратит сотрудничество с PDVSA после завершения небольшого количества уже закрытых сделок.

PDVSA не ответила на просьбу о комментарии.

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