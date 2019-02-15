Россия может открыть центр приема ЕГЭ в Минске

Россия может открыть центр приема Единого госэкзамена (ЕГЭ) в Минске с одновременным сознанием аналогичного центра органов образования Беларуси в Москве, сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта в образовательном центре "Сириус".

"Немаловажным считаем дальнейшую интеграцию наших итоговых испытаний для школьников. Предлагаю обдумать вопрос открытия в Минске центра приема ЕГЭ и в Москве центра тестирования. Это можно в ходе наших ближайших контактов обсудить и возможно интеграцию двух этих институтов между собой", - сказал российский министр.

Он напомнил, что постановлением Высшего государственного совета Союзного государства были определены приоритетные направления и первоначальные задачи до 2022 года и в том числе формирование общего образовательного пространства. Сейчас граждане обеих стран могут поступать в образовательные учреждения среднего профессионального, высшего профессионального образования за счёт средств бюджета или на платной основе.