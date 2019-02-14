Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на Россию

Глава департамента контрразведки Службы разведки и безопасности Бельгии (SGRS) Клемент Вандерборре отстранен от должности из-за подозрений в том, что он занимался шпионажем в пользу России. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила бельгийская газета De Morgen со ссылкой на информированные источники.

Майор Вандерборре, прослуживший в бельгийской контрразведке 40 лет, заподозрен в том, что в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году передал секретную информацию сербке, которая предположительно являлась двойным агентом и работала на Москву. Его также обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере.

Сам Ванденборре отклоняет все обвинения. Он отстранен от занимаемой должности на время внутреннего расследования. Обвинения в том, что Ванденборре занимался шпионажем в пользу России, содержались в письме, отправленном одним из бельгийских контрразведчиков.

Газета De Morgen отмечает, что в SGRS уже давно существуют натянутые отношения между департаментом разведки (I), в котором служат военные, и департаментом контрразведки (CI), где работают в основном гражданские лица.