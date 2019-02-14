СМИ узнали об интересе спецслужб Германии к связям России и ультраправых

Федеральная служба защиты Конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) изучает связи России с правой партией «Альтернатива для Германии» (AfD) и праворадикальными движениями. Об этом сообщают издания немецкой медиагруппы RND.

По их данным, немецкие спецслужбы приняли решение сформировать экспертную группу по этому вопросу. Во вторник, 12 февраля, в Потсдаме BfV провела встречу с представителями государственных учреждений, где обсуждалась эта тема. Немецкие спецслужбы опасаются, что Россия может попытаться повлиять на региональные выборы в федеральных землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония, которые должны пройти осенью этого года. Помимо AfD, Россия может оказывать поддержку и праворадикальной партии Die Rechte.

В Потсдаме, в частности, обсуждалась поездка в Россию экс-лидера AfD Фрауке Петри и ее мужа. В поездке их сопровождал и правый политик Джулиан Флак, член исполнительного совета AfD. Россию они посетили в феврале 2017 года на чартерном самолете. Их расходы в поездке взяла на себя российская сторона.

Опасения BfV разделяет и Федеральная разведывательная служба Германии (BND). Представители этой спецслужбы также полагают, что Россия готова использовать региональные выборы в Германии для дестабилизации ситуации.

В июле 2018 года BfV в ежегодном отчете обвинила Россию в шпионаже против Германии. В документе утверждалось, что российские спецслужбы вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Германии звучали и в период до парламентских выборов 2017 года. Ханс-Георг ​Маасен, бывший тогда главой BfV, заявил, что Москва может попытаться манипулировать немецким общественным мнением для того, чтобы повлиять на исход парламентских выборов.