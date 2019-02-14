Блумберг собирается потратить $500 миллионов на борьбу с Трампом - СМИ

76-летний американский бизнесмен и основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg Майкл Блумберг намерен потратить 500 миллионов долларов на борьбу с действующим президентом США Дональдом Трампом перед выборами в 2020 году. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Миллиардер и филантроп Майкл Блумберг готовится потратить по меньшей мере 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы лишить Дональда Трампа второго срока", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Блумберг пока официально не выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии, но если этого не произойдет, он поддержит кандидата от этой политсилы.

По информации источника издания, деньги будут направлены на создание необходимой инфраструктуры для основного кандидата от Демпартии.

Советник Блумберга Кевин Шики сообщил, что во время своей мэрской кампании бизнесмен потратил около 100 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, Блумберг заявил, что, вероятно, продаст свое агентство Bloomberg LP, если будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.

В случае продажи агентства, Bloomberg могут оценить в более чем $40 миллиардов.