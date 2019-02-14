Польша предложила создать "Варшавский процесс" по Ближнему Востоку

Польша предлагает создать "Варшавский процесс" по Ближнему Востоку, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе конференции по Ближнему Востоку в четверг в Варшаве.

По его словам, польская сторона "хотела бы создать рабочие группы, может быть, под названием "Варшавский процесс".

Он уточнил, что цель этого предложения "продолжать усилия по стабилизации региона".

Министерская конференция по Ближнему Востоку организована США и Польшей. Ее откроют госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер.