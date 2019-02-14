Новый бизнес на Балтике: заправка СПГ в открытом море

На Балтике, а также в Северном море, от Нидерландов до скандинавских стран, начинает курсировать судно-заправщик Kairos.

И это - премьера: немецкая фирма Nauticor и ее литовский партнер Klaipedos Nafta тестирует тем самым новую бизнес-модель. Ведь принципиальная особенность этой плавучей заправочной станции состоит в том, что она будет предоставлять клиентам новый, но все более популярный в судоходстве вид топлива - сжиженный природный газ (СПГ), по-английски LNG.

Kairos - крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ. Его длина - 117 метров, оно способно брать на борт 7500 кубометров сжиженного газа. Построили это бункеровочное судно в Южной Корее по заказу созданного в 2016 году британо-германского пароходства Babcock Schulte Energy, задавшегося целью создать флот СПГ-заправщиков. В немецкий порт Гамбург оно прибыло 7 февраля. На следующий день здесь состоялась традиционная церемония "крещения корабля".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на церемонии крещения корабля Kairos

Для участия в ней из Берлина специально приехала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) - ведущей партии правительственной коалиции. Политический сигнал очевиден: руководство Германии приветствует переориентацию водного транспорта с нефтепродуктов, главным образом дизеля, на значительно более экологичный сжиженный газ. С этой же целью в финансировании строительства плавучего СПГ-заправщика принимал участие и Европейский Союз.

В настоящее время в Северо-Западной Европе насчитывается порядка 150 плавсредств, работающих на СПГ. Это не только торговые и пассажирские суда, но и, к примеру, землечерпалки. Согласно прогнозам, уже в ближайшие годы число потенциальных клиентов из-за более строгих экологических норм в международном судоходстве по меньшей мере удвоится. К тому же пароходства из-за растущей экологической сознательности жителей прибрежных городов и особенно пассажиров все активнее переводят на СПГ круизные лайнеры.

Зафрахтовало СПГ-бункеровщик Kairos совместное предприятие Blue LNG. Оно на 90 процентов принадлежит гамбургской фирме Nauticor - дочерней компании германо-британо-ирландского концерна Linde Group, специализирующегося на промышленных газах и оборудовании для газовой промышленности. Задача Nauticor - обеспечивать водный транспорт сжиженным природным газом стационарно в важнейших портах, а отныне и мобильно в открытом море.

Kairos будет частым гостем в литовском порту Клайпеде, поскольку 10 процентов совместного предприятия Blue LNG принадлежат фирме Klaipedos Nafta - оператору плавучего терминала СПГ Independence, который работает в Литве с декабря 2014 года. Плавучего заправщика смогут использовать в Клайпеде, прежде всего, для перегрузки сжиженного газа с Independence на станцию распределения СПГ.

Начало работы бункеровщика Kairos в Балтийском море стало "вехой в распространении СПГ как судового топлива", убежден генеральный директор Nauticor Махинде Абейнайке. Сделан, по его словам, "большой шаг в деле экологичного судоходства и существенного улучшения качества воздуха и воды" на Балтике.