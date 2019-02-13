Польша подписала контракт на поставку из США 20 ракетных установок HIMARS

Польша и США подписали контракт на поставку Варшаве ракетных систем HIMARS дальностью до 300 километров.

В церемонии подписания, которая состоялась на территории первой базы транспортной авиации в Варшаве, приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, вице-президент США Майкл Пенс.

Блащак, выступая на церемонии подписания контракта, отметил, что Польша получит те же ракеты, что стоят на вооружении американской армии. "Войско польское получает новейшее оружие HIMARS, которое используется сегодня самой мощной армией в мире - армией США", - сказал он.

"Это оружие, которое обеспечит Польше безопасность, усилит боевые возможности Войска польского", - добавил министр.

В соответствии с договоренностью, Польша получит 20 ракетных пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы, учебный и логистический пакеты. Стоимость контракта составляет 414 миллионов долларов.

HIMARS - это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы GMLRS-У/AW и ATACMS. Этот ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.

Подобные ракетные комплексы используются в настоящее время рядом армий стран НАТО.