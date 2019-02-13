В Варшаве стартует ближневосточная конференция по безопасности

В среду вечером в Варшаве начнется двухдневная международная конференция по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которую организовали совместно Польша и США.

Участие в конференции примут официальные делегации около 60 стран, большинство из которых будут возглавлять министры и их заместители.

Среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на конференции - конфликты на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Йемене, а также арабо-израильский конфликт и проблемы терроризма и энергетической безопасности. Кроме того, стороны обратят внимание на гуманитарные проблемы в регионе, распространение оружия массового поражения и гибридные угрозы.

В среду вечером в Королевском Замке в Варшаве состоится официальная церемония приветствия участников ближневосточной конференции, среди которых будет и глава МИД Украины Павел Климкин. На этой встрече к гостям обратятся президент Польши Дуда и вице-президент США Майк Пенс. После этого на встрече выступят представители арабских стран и Израиля, которые представят свое видение развития ситуации в этом регионе.

В четверг дискуссия участников конференции продолжится на Национальном стадионе в Варшаве. Ее откроют глава МИД Польши Яцек Чапутович и госсекретарь США Майк Помпео. Во время встречи делегации обсудят гуманитарную ситуацию в регионе, в частности вопросы беженцев. В течение второго дня конференции планируется также выступление советника президента США Джареда Кушнера. В завершение конференции с совместным заявлением выступят главы дипломатии Польши и США Чапутович и Помпео, которые, в частности, представят результаты встречи и план совместных действий на будущее.

Участие в конференции примут, в частности, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, главы МИД многих стран ЕС и Ближнего Востока.

Встречу в Варшаве бойкотирует Иран, который считает ее направленной против Тегерана. Польские власти уверяли, что конференция не будет антииранской направленности, но власти этой страны не изменила своей позиции. Приглашение принять участие в конференции не приняли также Палестинская Автономия, которая призвала другие арабские страны бойкотировать варшавскую встречу, а также Россия и Ливан. При этом участие в конференции планирует принять делегация Катара - страны, которая уже два года конфликтует со своими арабскими соседями, в частности Саудовской Аравией.

В связи с проведением конференции в Польше приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, с 10 по 16 февраля в Польше введена пограничная проверка на внутренних границах ЕС с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. По информации Пограничной службы РП, за это время в Польшу на границах с другими странами ЕС не впустили 136 иностранцев. В Варшаве введено повышенное состояние готовности для всех служб правопорядка. На улицах польской столицы усилены патрули полиции и закрыты для движения и парковки автомобилей отдельные участки улиц, где проживают участники конференции и где будут проходить встречи.