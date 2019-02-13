США не разместят технологии в стране, где Китай сможет похищать информацию

США никогда не разместят собственную инфраструктуру в тех странах, где будет угроза проникновения или их похищения с помощью китайских технологий. Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"CША никогда не разместят своего оборудования в стране, где есть угроза, что китайцы смогут похищать информацию. Однако, каждая страна должна будет сделать в этом деле свой выбор", - заявил Помпео.

В свою очередь Чапутович отметил, что в этом вопросе продолжается дискуссия внутри ЕС.

"Конечно, что ЕС открыт на инвестиции также и из-за пределов Сообщества. Однако, с другой стороны вопросы безопасности, о которых мы здесь говорим, несомненно будут влиять на решения в этой сфере", - заявил глава польской дипломатии.

Он добавил, что в этом вопросе продолжается обмен информацией как внутри ЕС, так и между странами.

Как отмечалось, перед визитом в Польшу на конференцию по Ближнему Востоку 13-14 февраля Помпео посетил Венгрию и Словакию. Там он также рассказал о рисках использования товаров китайской компании Huawei. Он предупредил о возможных нарушениях личного пространства, а также о риске того, что Китай воспользуется присутствием своего технологического гиганта вопреки интересам этих стран.

В начале января польские спецслужбы задержали в Варшаве китайского сотрудника компании Huawei и гражданина Польши, которых подозревают в шпионской деятельности.