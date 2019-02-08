Эстония установит башни с камерами для наблюдения за границей с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) закупил три новые радарные башни с камерами, которые будут установлены на реке Нарве для обеспечения безопасности на пограничном с Россией водоеме, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

По словам главы бюро интегрированной погранохраны ДПП Эгерта Беличева, три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров.

"Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия", - приводит пресс-служба слова Беличева.

В дальнейшем планируется установить вдоль всей Нарвы современную охранную и мониторинговую технику. В дополнение к трем закупленным будет установлено еще 15 радарных башен. Покупка новых радарных позиций является частью программы обустройства границы с Россией и финансируется из государственного бюджета.

Департамент полиции и погранохраны в конце января объявил конкурс на строительство первого этапа границы с Россией протяженностью 23,5 километра. Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.

Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы. Как ранее заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.