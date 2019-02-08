Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против Северного потока-2

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в четверг обнародовали резолюцию, призывающую к отмене проекта Северный поток-2, который предусматривает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Лидеры сенатского комитета по международным отношениям сказали, что рассмотрят резолюцию на следующей деловой встрече.

Противники проекта опасаются, что он ослабит поддержку Украины, лишив Киев сборов за транзит газа по традиционному маршруту для российских поставок, которые покрывают более трети нужд ЕС.

Проект, владельцем которого является Газпром, находится в центре международного внимания с тех пор, как Россия аннексировала у Украины Крым в 2014 году. Германия пытается усилить поддержку проекта.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает этому противодействие. Послы США в Германии, Дании и ЕС в четверг призвали членов блока голосовать против проекта, говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Deutsche Welle.

Резолюция призывает к отмене проекта, а также подчеркивает важность международной свободы судоходства в Черном море после конфликта России и Украины в Керченском проливе.

Мнения стран ЕС в отношении укладки газопровода разделились: страны Восточной Европы, Скандинавии и Балтии считают, что проект сделает ЕС заложником Москвы, в то время как государства севера Европы, особенно Германия, ставят на первый план экономическую выгоду.

Франция намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который затронет Северный поток-2, сообщило в четверг министерство иностранных дел страны, добавив, что Париж совместно с партнерами, в том числе с Германией, работает над возможной корректировкой текста поправки.