США заблокировали счета французской компании Total

Вследствие наложенных США на Венесуэлу санкций замороженными оказались счета французской нефтяной компании Total, которая работала в Венесуэле. Об этом заявил генеральный директор Total Патрик Поуян.

Он добавил, что компания также эвакуировала из Венесуэлы всех своих сотрудников.

“Приоритетом была безопасность наших людей, поэтому с прошлого понедельника все были эвакуированы”, - сказал Поуян.

По его словам, Total будет руководить своими венесуэльскими операциям из Европы, а не США, как раньше.

Согласно информации на сайте Total, у компании в Венесуэле было около 50 сотрудников, но источники Reuters утверждают, что в последнее время их число уменьшили до нескольких человек административного состава.

США ввели новый раунд санкций против Венесуэлы 28 января, чтобы лишить президента Николаса Мадуро нефтяных доходов.