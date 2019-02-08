Последнее обновление: 08.02.2019 14:22

США заблокировали счета французской компании Total

Вследствие наложенных США на Венесуэлу санкций замороженными оказались счета французской нефтяной компании Total, которая работала в Венесуэле. Об этом заявил генеральный директор Total Патрик Поуян.

Он добавил, что компания также эвакуировала из Венесуэлы всех своих сотрудников.

“Приоритетом была безопасность наших людей, поэтому с прошлого понедельника все были эвакуированы”, - сказал Поуян.

По его словам, Total будет руководить своими венесуэльскими операциям из Европы, а не США, как раньше.

Согласно информации на сайте Total, у компании в Венесуэле было около 50 сотрудников, но источники Reuters утверждают, что в последнее время их число уменьшили до нескольких человек административного состава.

США ввели новый раунд санкций против Венесуэлы 28 января, чтобы лишить президента Николаса Мадуро нефтяных доходов.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование