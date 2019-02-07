Последнее обновление: 07.02.2019 17:28

Швеция продлила контроль на внутренних границах Шенгенской зоны

Правительство Швеции постановило в четверг продлить до 11 мая 2019 года контроль на границах с другими странами Шенгена, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции страны.

В качестве причины такого решения называется "по-прежнему существующая угроза общественному порядку и безопасности в Швеции".

Контроль на границах Швеции с другими странами Шенгенской зоны действует с ноября 2015 года. Он был установлен на фоне кризиса с беженцами, стремящимися попасть в Европу.

"Полиция безопасности также по-прежнему оценивает уровень террористической угрозы как высокий", - отмечается в сообщении.

"Швеция - одна из немногих стран, которая по-прежнему проводит контроль на внутренних границах по причине нарушений на пограничном контроле внешних границ Шенгенской зоны", - цитируются в сообщении слова министра внутренних дел страны Микаэля Дамберга.

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