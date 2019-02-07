Генсек НАТО заявил о желании альянса сохранить ДРСМД

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах альянса в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Столтенберг призвал Россию "воспользоваться возможностью" сохранить договор, которая останется у Москвы в течение шести месяцев после объявления США о выходе из ДРСМД. Генсек НАТО также отметил, что альянс со своей стороны хочет, чтобы соглашение осталось в силе.

"НАТО продолжит работу по сохранению договора и усилению контроля над вооружениями", - заявил он в интервью Westfälische Rundschau, добавив, что альянс рассмотрит все инициативы, связанные с ДРСМД, и продолжит диалог с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Второго февраля США приостановили выполнение своих обязательств, обвинив Москву в нарушении договора.