В РФ забраковали учебник по экономике для старших классов из-за недостатка патриотизма

Школьный учебник по экономике для 10-11 классов за авторством профессора Высшей школы экономики Игоря Липсица не включили в российский Федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов, формирующих у школьников «любовь к Родине». Об этом доктор экономических наук рассказал газете “Коммерсантъ”.

Российское Министерство просвещения заказало экспертизу учебника, в результатах которой есть формулировки: “вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине”, “приведенные примеры не способствуют любви к Родине”. На основе экспертизы издательство предложило автору внести в учебник материалы “о планах ближайшего экономического прорыва” и об “импортозамещении, как одном из направлений современной экономической политики”, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну.

Липсиц заявил, что готов внести в учебник некоторые правки, чтобы не создавать проблем школам, которые захотят использовать книгу как учебное пособие. Но ученый отказался вносить правки про взлёт экономики и патриотические порывы, заявив, что не справится с такой работой. “Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу”, — сказал российский экономист.