Последнее обновление: 06.02.2019 11:59

Франция разрабатывает гиперзвуковое оружие

Франция разрабатывает гиперзвуковое оружие и планирует провести первый испытательный запуск в 2021 году. Об этом сообщает журнал The National Interest.

По данным издания, в стране запустили проект V-MaX, которым занимается компания ArianeGroup — совместное предприятие Airbus и Safran. В его рамках Франция планирует разрабатывать стратегическое ядерное оружие.

Отмечается, что Париж заключил сделку на модификацию сверхзвуковой крылатой ракеты класса «воздух-земля», которая может быть настроена на движение на гиперзвуковых скоростях.

The National Interest добавляет, что создание такого оружия позволит стране вступить в «гиперзвуковой клуб». В частности, его разработки ведутся в США, Китае и России, где разработали ракету «Авангард».

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