Власти ЦАР заключили мир с вооруженными группировками

Правительство Центральноафриканской Республики во вторник заключило мирное соглашение с 14 вооруженными группировками после двух недель переговоров в столице Судана Хартуме.

Африканский союз объявил о мирном договоре в субботу, но условия соглашения обнародованы не были.

Постоянные вспышки насилия происходят в ЦАР с 2013 года, когда повстанцы из преимущественно мусульманской группировки “Селека” свергли тогдашнего президента Франсуа Бозизе, что повлекло за собой ответные действия со стороны в основном христианских отрядов самообороны.

Тысячи людей погибли в ходе беспорядков, а около 20 процентов 4,5-миллионного населения страны были вынуждены покинуть свои дома.

Миротворческая миссия ООН с участием 12.000 военных, которая была развернута в 2014 году, пытается восстановить порядок в сельских районах, которые правительство едва контролирует или вообще не контролирует и где отмечаются частые нападения на гражданских лиц. В 2017 году повстанцами были убиты более десяти миротворцев.

Правительство и повстанческие группировки в субботу выразили оптимизм относительно сделки. Однако она не гарантирует прочного мира, поскольку все аналогичные соглашения, подписанные в 2014, 2015 и 2017 годах, были в конечном итоге сорваны.