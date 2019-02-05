РФ использует Беларусь как "буфер" в противостоянии с Западом - спецслужбы Литвы

Россия использует Беларусь в качестве "буфера" в противостоянии с Западом, при этом последовательно укрепляя военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости оперативно начать военные действия в этом регионе. Об этом говорится в докладе Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.

Большая часть доклада посвящена угрозам, исходящим от России. Беларусь, по мнению литовских спецслужб, пока не может проводить полностью независимую политику из-за финансовой зависимости от России, нерешенных двусторонних проблем и отсутствия реформ государственного сектора экономики. В документе отмечается, что Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль "буферного" государства. РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

Литовские спецслужбы считают, что их белорусские спецслужбисты полностью контролируются российской стороной, а российские спецслужбы бесконтрольно работают на территории Беларуси.

По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области, Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа. "Дислоцированная в (Калининградской - ред.) области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - сообщается в докладе.

При этом в департаменте госбезопасности Литвы добавили, что увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения сил Североатлантического Альянса и снижает вероятность начала конфликта в регионе.