Mercedes-Benz отзывает в РФ 7 тыс. автомобилей С и GLC-классов

АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 7,011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C и GLC-классов (тип 205, тип 253).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно", - отмечают в ведомстве.