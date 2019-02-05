Последнее обновление: 05.02.2019 13:29

Mercedes-Benz отзывает в РФ 7 тыс. автомобилей С и GLC-классов

АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 7,011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C и GLC-классов (тип 205, тип 253).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно", - отмечают в ведомстве.

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