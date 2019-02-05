США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из опубликованного отчета торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

В частности, там говорится, что Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг.

"Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", - сказано в документе.

При этом авторы отчета признают, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после событий в Украине в 2014 году ограничивает их возможности напрямую обсуждать озабоченности Вашингтона, а запросы американского посольства о встречах часто не находят отклика.

"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле", - говорится в документе.

Критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля. Кроме того, недовольство авторов вызывают и правила экспорта из России.

"У России сохраняется список так называемой "важной" продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений", - пишут они, добавляя, что готовы требовать от ВТО "принудительных действий" при необходимости.