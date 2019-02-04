«Роскосмос» назвал кризисным финансовое состояние трех своих предприятий

Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что финансовое состояние трех ее предприятий является кризисным, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ко встрече главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным.

Так, в документах госкорпорации говорится о принятии мер для улучшения финансового состояния ФГБУ «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина», ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» и ФГУП «ЦЭНКИ», являющегося оператором космодромов Байконур и Восточный.

Помимо перечисленных выше предприятий, в материалах говорится о «реализации финансового оздоровления» Космического центра им. Хруничева и Ракетно-космической корпорации «Энергия». О каких мерах идет речь, не уточняется.

На встрече с Путиным 4 февраля Рогозин заявил, что консолидированная выручка организаций «Роскосмоса» в 2018 году составила 387 млрд руб., при этом в 2019 году, согласно планам, она должна увеличиться до 445 млрд руб.