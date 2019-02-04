Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа. "Заградительное сооружение будет препятствовать проникновению террористов из сектора Газа на территорию Израиля", - заявил в воскресенье, 3 февраля, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израильское министерство обороны сообщило, что забор будет проходить вдоль законченного подземного заграждения, предназначенного воспрепятствовать строительству тоннелей боевиками движения ХАМАС. Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.

В начале недельного заседания своего кабинета Нетаньяху предупредил об опасности новых беспорядков. По его словам, если в секторе Газа не будет спокойно, то даже в течение предвыборного периода израильские власти не остановятся перед решительными действиями. Досрочные парламентские выборы назначены в Израиле на 9 апреля.

Начиная с марта 2018 года? на границе с сектором Газа регулярно проходят акции протеста, в ходе которых наносятся повреждения уже существующему пограничному заграждению. При столкновениях с израильскими солдатами, по данным министерства здравоохранения в Газе, погибли более 250 палестинцев, тысячи получили ранения.

Демонстранты требуют среди прочего прекращения блокады сектора Газа, длящейся уже более 10 лет. Израиль и Египет объясняют ее интересами безопасности. Европейский Союз, США и Израиль причисляют правящее в секторе движение ХАМАС к террористическим организациям.