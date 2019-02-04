Последнее обновление: 04.02.2019 15:14

Мадуро не согласился на досрочные президентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отказался назначить досрочные выборы президента, к чему его призывали европейские страны. Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу La Sexta, сообщает AFP.

"Я не поддамся давлению тех, кто призывает к моей отставки... Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - подчеркнул Мадуро.

Ранее он также заявил, что не исключает вероятности перехода нынешнего политического кризиса в стране в гражданскую войну.

Президент США Дональд Трамп в распространенном 3 февраля интервью заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов действий против режима президента Николаса Мадуро.

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

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