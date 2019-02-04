Последнее обновление: 04.02.2019 15:14

Трамп назвал вооруженное вторжение в Венесуэлу «одним из вариантов»

Отправка американского военного контингента в Венесуэлу является одним из вариантов, которые рассматривает Белый дом. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

«Да, конечно, это один из вариантов», - сказал Трамп, однако не ответил на вопрос, какие условия должны сложиться, чтобы США пошли на вооруженное вторжение.

Кроме того, Трамп рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, законность избрания которого не признали США и ряд других стран, просил о личной встрече с Трампом и получил отказ.

«В то время я решил ему отказать, потому что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных вещей», — сказал Трамп. «Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь... вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на преступления, вы смотрите на все происходящее», - пояснил свою мысль президент США.

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