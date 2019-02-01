Последнее обновление: 01.02.2019 17:29

МИД Германии обвинил РФ в нарушении договора о ликвидации ракет

Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас на встрече глав МИД государств Евросоюза в Бухаресте в пятницу, 1 февраля.

По его словам, разработкой новой крылатой ракеты наземного базирования 9М729 Москва "фактически лишила силы" это соглашение с Вашингтоном. Мас призвал Россию и США к диалогу, поскольку, как он подчеркнул, без ДРСМД "уровень безопасности в Европе будет снижен".

2 февраля истекает ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729. Если Россия не пойдет навстречу требованию США, они могут приостановить свое участие в этом договоре.

Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование