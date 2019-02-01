Помпео заявил о приостановлении действия ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановлении участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом глава американской дипломатии заявил в пятницу, 1 февраля на брифинге для журналистов.

В начале декабря Помпео обещал, что это произойдет в течение 60 дней, если Россия не прекратит нарушать условия ДРСМД.

2 февраля истекает срок ультиматума, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729.

По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.