Страны Евросоюза готовят совместное заявление с призывом к сохранению ДРСМД

Страны ЕС желают сохранения договора РСМД и призывают к этому, готовят совместное заявление, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы хотим и призываем сохранить договор вместе с полным выполнением его положений. Думаю, в ближайшие часы будет совместное заявление от 28 стран", - сказала она журналистам в Бухаресте по итогам неформальных переговоров глав МИД стран ЕС.

Госдепартамент США, как ожидается, в пятницу объявит, что Вашингтон с субботы приостанавливает свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает процесс выхода из него.