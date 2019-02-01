На должность президента Словакии претендуют 15 кандидатов

В Словакии в президентской гонке, запланированной на 16 марта, примут участие 15 кандидатов.

Среди них - ученый, предприниматель и политик, основатель партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность", SaS) Роберт Мистрик и словацкий дипломат, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Согласно данным опросов, они имеют самые высокие шансы на победу.

Также на должность президента Словакии претендуют, в частности, противник антироссийских санкций и судья Верховного суда Штефан Харабин, представитель оппозиционного движения Jsme Rodina («Мы семья») Милан Крайняк, лидер ультраправых Lidová strana Naše Slovensko ("Народная паря" Наша Словакия") Марьян Котлеба, председатель общественного объединения Slovenské hnutí obrody ("Словацкое движение возрождения") Роберт Швец, юрист Зузана Чапутова, бывший глава словацкого парламента Франтишек Миклошко, предприниматель Богумила Таухманнова и другие.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более половины голосов избирателей, 30 марта состоится второй тур голосования. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов избирателей.

Согласно действующему законодательству, президента Словакии избирается на прямых выборах тайным голосованием сроком на 5 лет.