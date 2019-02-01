Золото дорожает 4 месяца подряд

В январе золото подорожало по итогам четвертого месяца подряд. Позитивное влияние на рынок, в том числе, оказали результаты первого в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает MarketWatch.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Наиболее активно торгующийся на американской бирже Comex апрельский контракт на золото подорожал в четверг на 1,5% - до $1325,2 за унцию. В результате повышение за месяц составило 3,3%.

Согласно подсчетам World Gold Council (WGC), мировой спрос на золото в 2018 году вырос на 4% - до 4,345 тыс. тонн. В том числе центральные банки купили 651,5 тонны, что является максимальным объемом за 50 лет.

"ЦБ покупают золото для поддержания валют", - отмечает управляющий директор RBC Wealth Management Джордж Геро. По его словам, драгметалл "конвертируется в любую валюту, его предпочитают те, кто боится инфляции, обесценивания валюты и негативных новостных заголовков".